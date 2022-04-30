Kronen-Zeitung: Русские подводные лодки перережут подводные кабели

Российскую Федерацию подозревают в использовании специальных атомных подлодок и водолазных роботов для слежки за подводными кабелями, огромное количество которых проложены на дне морей и океанов.

Об этом заявило австрийское издание Kronen-Zeitung.

Сообщается, что это кабели сотовой связи, Интернета и телекоммуникаций, и имеют серьёзное геополитическое значение. На данный момент через них проходит 95% международного информационного трафика.

"Связь необходима для стран, находящихся в состоянии войны. Поэтому военно-морской флот Владимира Путина нацелен на подводные кабели, проложенные в океанах", — цитирует газета военного эксперта Маркуса Рейснера.

Президент России все больше подлодок отправляет в Атлантику. Перерезание кабелей приведёт к полной потере связи, а последствия для экономики западных стран в этом случае будут разрушительными.