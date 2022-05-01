Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о карателях в Николаеве

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о преступлениях нацистов на Украине.

Данная информация была получена от Минобороны России.

"В Николаеве боевики теробороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками", — говорится на сайте Следкома РФ.

СКР сообщает, что у ведомства есть сведения о подготовке ряда провокаций с массовыми убийствами гражданских лиц, в которых потом Украина планирует обвинить Россию. У посёлка Цуповка в Харьковской области украинские военные установили артиллерию для нанесения артудара по мирным жителям в ходе эвакуации по гумкоридору.

Также в городе Марганец в Днепропетровской области украинцы заминировали дамбу Николаевского водохранилища и в дальнейшем хотят подорвать её. В зоне возможного затопления после подрыва окажется и город и несколько прилегающих посёлков в 45 тысяч человек общей численности. В подрыве также будет обвиняться Армия РФ, сообщают силовики.

Следователи также сообщают об обстрелах националистами детского сада и школы в Киселёвке и кладбища в Широкой Балке, где погибло и пострадало несколько гражданских лиц, а здания и частные дома серьёзно пострадали.

СКР изучит сведения и даст им уголовно-правовую оценку, после чего примет меры к установлению лиц из числа националистов, причастных к преступлениям.