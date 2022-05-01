Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских военных объектов

Минобороны РФ показало кадры уничтожения военных объектов и техники ВСУ. Ведомство разместило видео с нанесением авиационных ударов экипажами вертолётов Ка-52 в своём Telegram-канале.

"Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет с дистанции более 5 км. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — говорится в публикации под видео.

В субботу, 30 апреля, в минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны армии России сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области. Инцидент произошёл в небе над населённым пунктом Червоный Яр в Херсонской области. Также российские ПВО подбили два украинских беспилотника над селом Владимировка и перехватили 12 снарядов РСЗО "Смерч" в ДНР.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.