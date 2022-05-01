Армия России уничтожила склад с иностранным оружием под Одессой

Вооружённые силы России применили высокоточные ракеты "Оникс", чтобы уничтожить на военном аэродроме под Одессой ангар, где хранилось иностранное вооружение и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки российские боевые самолёты поразили два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 и семь объектов военной инфраструктуры Украины.

В воскресенье, 1 мая штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что из комбината "Азовсталь" и прилегающих к нему территорий вышли как около 28 мирных граждан.