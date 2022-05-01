Наёмник из Британии о хорошем отношении в плену у ВС РФ: "Я не ожидал такого"

Наёмник из Британии Шон Пиннер, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева и сдавшийся в плен российским военным, признался, что не ожидал такого хорошего отношения к нему как к военнопленному.

Британец рассказал, что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, его накормили и вообще отнеслись к нему по-человечески, насколько это возможно по отношению к пленным.

"Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение", — рассказал Пиннер в беседе с корреспондентом "Известий".

По словам Пиннера, он воевал на Украине не по контракту, поэтому понимал, что за свою жизнь ответственен сам.

Ранее сдавшийся в плен российским военным командир ВСУ Сергей Старчук признался, что военная подготовка наёмников из Британи находится находится на удивительно низком уровне, даже по сравнению с украинскими военными.