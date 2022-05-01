При отступлении ВСУ уничтожали всю транспортную инфраструктуру

В начале военной спецоперации бойцы ВСУ в спешке покидали территории, уничтожая транспортную инфраструктуру. Они подрывали всё, что можно было подорвать, применяя авиаудары.

Зафиксированы воронки от бомб, разрушены мосты, что сильно усложняет жизнь местному населению.

"Находимся на одном из взорванных мостов в районе населённого пункта Старый Салтов. Дорога эта идёт на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары", — сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся в Донбассе.

Часть моста обвалилась, попасть на другой берег невозможно. Также сообщается о подрыве дамб на протяжении реки Северский Донецк — это нарушило гидрогеологию региона.