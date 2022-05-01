EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Выяснено, что ВСУ выпускают с промзоны "Азовстали" только гражданских

Силовые структуры

Военный корреспондент Семён Пегов сообщил о первых вышедших с металлургического комбината "Азовсталь".

Выяснено, что ВСУ выпускают с промзоны "Азовстали" только гражданских

Военкор поделился данными, которые поступили от некоторых переговорщиков.

Войска РФ и силы ДНР открывают гумкоридоры для эвакуации с территории завода, но выпускают оттуда лишь мирное население.

В субботу, 30 апреля для выхода с меткомбината выделили 77 автобусов, однако вывезти всех гражданских лиц не удалось. Националисты полка "Азов"* буквально удерживают их в заложниках. Наряду с этим нацисты выдвигают новые требования. Многие просто абсурдны — боевики хотят тоже грузиться в автобусы, да еще и с оружием.

В итоге, эвакуироваться с территории самостоятельно смогли сперва 25 жителей, а потом еще 21 житель Мариуполя. Как сообщает РусВесна, все эвакуированные будет проходить процедуру так называемой фильтрации.

А вот нацистов и ВСУшников с завода не выпускают. Только в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу
Sberbank
Новости
Посол Украины Мельник раскритиковал Шольца за "вялую" военную помощь Киеву
При отступлении ВСУ уничтожали всю транспортную инфраструктуру
Выяснено, что ВСУ выпускают с промзоны "Азовстали" только гражданских
В ГД визит Анджелины Джоли во Львов вызвал вопросы: "Где была восемь лет назад?"
Боевики "Азова"* не говорили мирным жителям о возможности выхода из "Азовстали"
Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации
Вертолёт с 15 людьми на борту упал в Забайкалье при попытке вывезти пожарных
Замкомандира батальона "Сомали" рассказал о захваченных под Авдеевкой трофеях
Наёмник из Британии о хорошем отношении в плену у ВС РФ: "Я не ожидал такого"
Армия России уничтожила склад с иностранным оружием под Одессой
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Мир. Новости мира
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Политика. Новости и аналитика
The Guardian: поляки столкнулись с последствиями отказа от российского газа
Общество
Военкор Коц поставил точку в споре о сходстве Савиной с Белозёрской: это не она
Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова
Силовые структуры
Спецназ России захватил крупную партию западного вооружения в районе Соледара
Силовые структуры
Зеленский: страны-гаранты должны срочно предоставить военных Киеву
Захарова сообщила о массовых увольнениях в командах Байдена и Харрис
Мир. Новости мира
Захарова сообщила о массовых увольнениях в командах Байдена и Харрис
Последние материалы
Посол Украины Мельник раскритиковал Шольца за "вялую" военную помощь Киеву
При отступлении ВСУ уничтожали всю транспортную инфраструктуру
Выяснено, что ВСУ выпускают с промзоны "Азовстали" только гражданских
В ГД визит Анджелины Джоли во Львов вызвал вопросы: "Где была восемь лет назад?"
Боевики "Азова"* не говорили мирным жителям о возможности выхода из "Азовстали"
Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации
Вертолёт с 15 людьми на борту упал в Забайкалье при попытке вывезти пожарных
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Замкомандира батальона "Сомали" рассказал о захваченных под Авдеевкой трофеях
Наёмник из Британии о хорошем отношении в плену у ВС РФ: "Я не ожидал такого"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников