Выяснено, что ВСУ выпускают с промзоны "Азовстали" только гражданских

Военный корреспондент Семён Пегов сообщил о первых вышедших с металлургического комбината "Азовсталь".

Военкор поделился данными, которые поступили от некоторых переговорщиков.

Войска РФ и силы ДНР открывают гумкоридоры для эвакуации с территории завода, но выпускают оттуда лишь мирное население.

В субботу, 30 апреля для выхода с меткомбината выделили 77 автобусов, однако вывезти всех гражданских лиц не удалось. Националисты полка "Азов"* буквально удерживают их в заложниках. Наряду с этим нацисты выдвигают новые требования. Многие просто абсурдны — боевики хотят тоже грузиться в автобусы, да еще и с оружием.

В итоге, эвакуироваться с территории самостоятельно смогли сперва 25 жителей, а потом еще 21 житель Мариуполя. Как сообщает РусВесна, все эвакуированные будет проходить процедуру так называемой фильтрации.

А вот нацистов и ВСУшников с завода не выпускают. Только в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.