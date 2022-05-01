США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России

Киевский режим по указке Вашингтона угрожает ракетным ударом по РФ. Это не фантастика, а настоящая реальность, с которой столкнулись ВС России.

Первый "звонок" — сбитый над Воронежем разведывательный БПЛА, заявил обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко.

По его словам, предметом их любопытства стал военный аэродром "Балтимор", где базируются новейшие бомбардировщики Су-34 47 бомбардировочного авиаполка 105 смешанной авиадивизии 6 армии ВВС РФ и ПВО ЗВО.

Ищенко отмечает, что именно они наносят основной ущерб военной инфраструктуре врага, при максимальном залете в глубину до 1100 километров.

Недаром в Харькове стоят мобильные стартовые установки РСЗО и оперативно-тактический ракетный комплекс M142 HIMARS американского производства. Они могут нести ракеты до 300 километров.

Британское Минобороны "дало добро" ВСУ на обстрелы российских городов и всё идет к тому, что это рано или поздно произойдёт. А беспилотником они пожертвовали, чтобы оценить работу ПВО рядом со стратегически важным для РФ аэродромом. Но дрон преодолел по российскому небу минимум 300 км, прежде чем был уничтожен в черте города. И это очень тревожно.

Раз британцы санкционировали удары по РФ сразу после саммита НАТО, значит, что сделано это было с согласия всех участников Альянса. "Помогут" американцы при помощи тяжелых БПЛА MQ-9 "Reaper" ("Жнец"), которые Киев получит по ленд-лизу, подчёркивает аналитик.

Масса аппарата — 4750 кг, "потолок" — до 13 км, скорость — 250 км/ч, нахождение в небе до суток. Вооружение — ракеты AGM-114 "Хеллфайр" класса "воздух-поверхность" с полуактивным лазерным или с активным радиолокационным наведением и управляемые бомбы GBU-12 "Paveway II".

И нет ничего невероятного в том, что кроме Москвы, ВСУ дотянутся и до Урала, пишет Ищенко.

Но есть три способа предотвратить этот сценарий. Первый — бомбить вооружение на стадии поставок. Второе — отодвигать линию фронта. Третье — укрепление систем ПВО на западном направлении.