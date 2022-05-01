Офицер ЛНР назвал выводы Стрелкова о ходе СВО мнением "диванного" критика

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал ход спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и заявил, что процесс по ликвидации донецкой группировки ВСУ идёт не так, как надо. По его мнению, российские войска не смогут окружить противника в Донбассе, а только выдавят украинских силовиков с позиций.

Офицер Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев убеждён, что анализ Стрелкова является ошибочным. Он подчёркивает, что на данный момент ЛНР уже практически освобождена от националистов. В ДНР союзные войска также активно продвигаются вперёд.

"Может не так оперативно, как хотелось бы "диванным" критикам, но на сегодняшний день уже свыше 50 процентов территории взяты под контроль", — отмечает офицер в беседе с "МК".

В ходе военной спецоперации российские войска используют авиацию, тяжёлую артиллерию и высокоточное оружие. Сергеев отмечает, что вторая фаза СВО не предполагает быстрого продвижения.