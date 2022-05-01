На Украине похвастались японскими наёмниками: "У нас есть два самурая"

В украинских Телеграм-каналах появилась информация, что ряды ВСУ пополнились наёмниками из Японии. На одном из опубликованных видео мужчина показал двух молодых людей в форме украинской армии, которые напоминают японцев.

"Теперь у нас есть два самурая", — заявил он.

Ранее японское издание "Майнити" сообщило, что несколько десятков японцев намерены отправиться на Украину для участия в военной спецоперации на стороне ВСУ. Около 70 человек подали заявку на вступление в "Интернациональный легион территориальной обороны Украины".