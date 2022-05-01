Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО

Группировка "О" ВС России продолжает уверенной поступью продвигаться вперед в военной специальной операции на Украине.

Продвигаются эти наши войска на Лиманском направлении. В Интернете появилось несколько фото с трофейным оружием, которое ранее США и страны НАТО поставляли для украинских националистов.

При штурме населённых пунктов и уничтожения бандеровцев остаётся много трофейного оружия НАТО, сообщает РусВесна, ссылаясь на собственный источник. Тут и британские NLAW, и шведские AT-4, и различное другое "военное имущество".

"Его так много, что для перевозки начали использовать тележки", — сообщает источник.

Всего за время военной спецоперации на Украине, российским Вооружённым силам и силам ЛДНР удалось захватить уже очень большое количество воружениия и амуниции.