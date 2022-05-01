Продолжается борьба за жизни мирного населения, удерживаемого в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Военные корреспонденты передают с места, что в 1 мая, в воскресенье, была проведена ещё одна эвакуация из металлургического комбината. Из промзоны завода вышли 14 женщин, 8 детей и 18 мужчин — всего 40 человек.
По сообщению очевидцев, люди были вывезены на трёх автобусах.
Накануне, 30 апреля, с территории комплекса сначала вышло 25 человек (19 взрослых и 6 детей), а затем боевики "Азова"* выпустили еще 21 человека.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.