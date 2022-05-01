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Автор Дмитрий Плотников

Еще 40 человек эвакуировано с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе

Силовые структуры

Продолжается борьба за жизни мирного населения, удерживаемого в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Военные корреспонденты передают с места, что в 1 мая, в воскресенье, была проведена ещё одна эвакуация из металлургического комбината. Из промзоны завода вышли 14 женщин, 8 детей и 18 мужчин — всего 40 человек.

По сообщению очевидцев, люди были вывезены на трёх автобусах.

Накануне, 30 апреля, с территории комплекса сначала вышло 25 человек (19 взрослых и 6 детей), а затем боевики "Азова"* выпустили еще 21 человека.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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