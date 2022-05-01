Житель Харькова рассказал, что ВСУ не выпускают из города мирных граждан

Житель Харькова сообщает, что мирное население ВСУ не выпускают из города.

Водитель автомобиля на одном из КПП, где уезжающих из Харькова останавливают для проверки, рассказал, что гражданских лиц не выпускает украинская армия.

"Остальные не выехали. Просто стояли машины ВСУ", — рассказывает харьковчанин.

Беженец добавляет, что жители Харькова ничего не знают о том, что постоянно открываются гуманитарные коридоры из зоны спецоперации, в том числе в Российскую Федерацию, потому что очень плохая связь, а их никто не информирует, пишет РИА Новости.

Ранее один из вышедших мирных жителей рассказал, что на территории "Азовстали", где заблокированы остатки бандеровцев, могут находиться еще до трёхсот мирных жителей.