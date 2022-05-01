Военный корреспондент Коц заявил о взрыве под Белгородом: "Что-то прилетело"

За Белгородом зафиксирован взрыв. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц. Сначала был слышен громкий звук, а затем поднялся столб дыма. Территория, на которой произошёл взрыв, граничит с Украиной.

"За Белгородом что-то прилетело и сильно горит за Стрелецким, в сторону Борисовки", — рассказывает военкор.

Очевидцы присылают ему видео и фото с места событий, по которым видно, что за полчаса до появления дыма в небе над Белгородской областью кружили вертолёты. Мост через Северский Донецк перекрыт с обеих сторон, все машины разворачивают, сообщил Коц. Официально информация военными ведомствами пока не подтверждена.