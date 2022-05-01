На "Азовстали" в Мариуполе может находиться более 500 мирных жителей

Продолжается спасение мирного населения с металлургического предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

А на занятом украинскими боевиками комбинате может находиться свыше 500 мирных граждан.

"Там, как сегодня мы узнали, более 500 человек гражданского населения. Во всяком случае, это говорят люди", — сообщает журналист телеканала "Россия 24".

В Министерстве обороны России ранее сообщали, что в воскресенье, 1 мая с территории комбината эвакуировали 80 человек. Среди них находились женщины и дети.

МО РФ подчёркивает, что эвакуация проводилась по инициативе главы России Владимира Путина.

Ведомство отмечает, что все эвакуированные мирные граждане доставлены в н. п. Безыменное в ДНР. Кроме того, пожелавшие уехать в подконтрольную Киеву территорию были переданы членам ООН и Красного Креста.