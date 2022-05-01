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Автор Светлана Нерадовская

Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России

Силовые структуры

Западные "партнёры" Украины настаивают, чтобы Киев нанёс ракетные удары не только по военным, но и по гражданским объектам России. Такое мнение высказал отставной генерал-майор Николай Столяров.

Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России

В качестве аргумента в поддержку своей теории Столяров привёл тот факт, что сначала Запад осуществлял поставки устаревшего вооружения на Украину, однако в последнее время поставляемое им оружие становится всё более современным и новым. Военный эксперт счёл это опасным для России признаком.

"Это оружие предназначено не для обороны, а для того, чтобы использовать его против Российской Федерации — атаковать ее. Это опасно для нас", — подчеркнул Столяров в разговоре с ФАН.

Столяров уверен, что Запад сейчас преследует одну-единственную цель — заставить Киев нанести по России прямой ракетный удар, в качестве ответа на её действия на Украине. Генерал-майор убеждён, что Запад напрямую заинтересован в эскалации украинского конфликта.

"Западу это выгодно, и они с удовольствием потирают руки, чтобы конфликт набирал остроту и усиливался", — резюмировал эксперт.

Генерал-майор констатировал, что киевский режим не думает о последствиях происходящего ни для Украины, но и для всего мира. Эксперт уверен, что главное для Запада — силами Украины нанести удар по России, "чтобы от неё и следа не осталось".

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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