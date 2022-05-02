Гаспарян объяснил рост числа дезертиров из ВС Украины: "На передовой погано"

Российские войска и силы Донбасса продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

И с каждым днем дезертирства из украинской армии растут. Это сообщает публицист и политолог Армен Гаспарян.

"Потому, что одно дело — ты сидишь в Киеве, и тебе льет в уши Алесей Арестович, о том, что все уже, мы завтра будем на Красной площади. А совсем другое дело — ты находишься на передовой, ты понимаешь, насколько тебе погано", — цитирует Гаспаряна издание "Украина.ру".

Накануне, 1 мая, Министерство обороны России рассказало о допросе сдавшегося в плен военнослужащего украинской армии. По словам пленного, в Вооружённых силах Незалежной все больше случаев дезертирства, военные части солдаты покидают под любым предлогом.

А накануне в плен попала 93 бригада ВСУ. Тf самая, что попала в окружение. Часть группы прорвалась, часть теперь гостит в расположении Армии России.