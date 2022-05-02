Пленный боец ВСУ: у нас не было никакой военной подготовки

Сдавшийся в плен украинский военный сообщил, что новобранцев сразу посылали для участия в боевых действиях на линию фронта, безо всякого обучения и военной подготовки. Запись беседы с солдатом ВСУ была опубликована Минобороны РФ.

Украинский военный рассказал, что боевые навыки у необученных новобранцев начисто отсутствовали.

"У нас ничего не было (военной подготовки), один раз взяли на полигон и всё. Десять патронов дали, попал 2 раза из 10", — рассказал пленный боец.

Рассказчик сдался в плен, не сделав ни единого выстрела. Украинский военный пояснил, что не хотел воевать. Он добавил, что обращение со стороны российских военных к нему хорошее, никаких насильственных действий не совершается.

1 мая Минобороны выложило запись рассказа пленного военного ВСУ, который рассказал, что командиры одной из воинских частей Украины бросили своих подчинённых в заведомо безвыходной ситуации. В итоге 90 украинских военнослужащих погибли.