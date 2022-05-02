Росгвардия обеспечила уничтожение танковой группы и складов ВСУ под Харьковом

Бойцы Росгвардии смогли обеспечить уничтожение украинской танковой группы и крупных складов с оружием и боеприпасами в Харьковской области.

Данную информацию сообщает пресс-служба силовиков.

По данным пресс-службы, отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, выполняющий служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и РСЗО ВС РФ, обеспечил нанесение ударов по военной инфраструктуре Вооружённых сил Украины под Харьковом.

В Росгвардии отмечают, что в ходе совместного служебно-боевого применения подразделений Министерства обороны и Росгвардии уничтожены склады с ракетным и артиллерийским вооружением, а также танковая группа бандеровцев.

"Под прикрытием росгвардейцев российские артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника", — подытожили в пресс-службе ведомства.

Также в Харьковской области ВС РФ нанесли удар по 164 бригаде радиотехразведки ПВО ВСУ. Захвачены уцелевшие машины. Большинство техредств сильно морально устарели и вряд ли будут использоваться силами ДНР.