Бойцы Росгвардии смогли обеспечить уничтожение украинской танковой группы и крупных складов с оружием и боеприпасами в Харьковской области.
Данную информацию сообщает пресс-служба силовиков.
По данным пресс-службы, отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, выполняющий служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и РСЗО ВС РФ, обеспечил нанесение ударов по военной инфраструктуре Вооружённых сил Украины под Харьковом.
В Росгвардии отмечают, что в ходе совместного служебно-боевого применения подразделений Министерства обороны и Росгвардии уничтожены склады с ракетным и артиллерийским вооружением, а также танковая группа бандеровцев.
"Под прикрытием росгвардейцев российские артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника", — подытожили в пресс-службе ведомства.
Также в Харьковской области ВС РФ нанесли удар по 164 бригаде радиотехразведки ПВО ВСУ. Захвачены уцелевшие машины. Большинство техредств сильно морально устарели и вряд ли будут использоваться силами ДНР.
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