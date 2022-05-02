Бородай перечислил, что необходимо солдатам ВС РФ в спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине выяснилось, что необходимо российским военным. Оружия ВС РФ хватает, есть достаточное количество гранатомётов, пулемётов, миномётов и снайперского вооружения.

"Часто не хватает средств защиты и есть некоторые сложности с радиосвязью, с квадрокоптерами, которые повсеместно превратились из предметов гражданского обихода в предметы военного назначения", — высказал свое мнение бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Беспилотники у военных российской армии есть, но они являются, скорее, расходным материалом, поэтому нужда в них есть, пишет Украина.ру.