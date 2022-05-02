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Автор Дмитрий Плотников

Межевич: квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились

Силовые структуры

Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич предрёк Вооружённым силам Украины весьма серьёзные потери в ходе специальной операции России.

Межевич: квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились

Президент Ассоциации заявил, что у ВСУ закончились квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились.

Как утверждает генеральный директор Ассоциации "Центр исследований экономического и социокультурного развития стран Содружества, Центральной и Восточной Европы" Межевич, в рядах ВСУ наблюдается сильнейший кадровый "голод".

По словам аналитика, в украинской армии сегодня практически нет военных, которые способны квалифицированно вести боевые действия.

"Наиболее квалифицированные офицеры и сержантско-старшинский состав армии Украины закончились. Так что сейчас по всей стране идет активная мобилизация мужского населения в состав ВСУ и теробороны", — подчеркнул аналитик.

Но эта мобилизация не спасёт киевский режим.

У новобранцев нет тех навыков, какими обладают бойцы ЛДНР. А значит, потери среди вновь прибыших солдат ВСУ, будут ужасными, пишут СМИ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы николай межевич
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