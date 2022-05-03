Арестович: мирного договора с Россией точно не будет

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что речи о заключении мирного договора с Россией не идёт.

Он подчеркнул, что поддерживает предыдущие высказывания военных представителей Украины о том, что Незалежную устроит только "полная капитуляция" России.

"Заявление очень простое. Ни одного договора с Россией не будет. Будет только капитуляция российских сил", — уточнил Арестович.

При этом он ушёл от ответа, разделяет ли такое мнение сам Зеленский.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев готов "принять капитуляцию" России, но на своих условиях. Так, по его словам, Москва должна "вернуть Курилы японской стороне", а Калининград — Германии.