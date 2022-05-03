Вооружённые силы РФ успешно продолжают проведение военной специальной операции на Украине.
Наши войска вместе с силами ЛДНР успешно подавляют боевой потенциал ВСУ. Это сообщает военный обозреватель "КП", эксперт Виктор Баранец.
По его словам, Армия России методично и уверенно проводят демилитаризацию Украины. На некоторых участках спецоперации успехи ВС РФ заметнее, чем на других. Аналитик связывает это с плотностью обороны, которую бандеровцы выстраивали последние восемь лет.
Баранец убеждён, что мы должны жечь военную технику, поставляемую Западом, как только эта техника пребывает на помощь киевскому режиму.
"И если мы сделаем еще один гигантский прорыв от Изюма на Краматорск — все! Огромный крысятник украинских войск окажется в котле", — подытожил военный эксперт.
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.