Баранец: российская армия уничтожила боевой потенциал Украины

Вооружённые силы РФ успешно продолжают проведение военной специальной операции на Украине.

Наши войска вместе с силами ЛДНР успешно подавляют боевой потенциал ВСУ. Это сообщает военный обозреватель "КП", эксперт Виктор Баранец.

По его словам, Армия России методично и уверенно проводят демилитаризацию Украины. На некоторых участках спецоперации успехи ВС РФ заметнее, чем на других. Аналитик связывает это с плотностью обороны, которую бандеровцы выстраивали последние восемь лет.

Баранец убеждён, что мы должны жечь военную технику, поставляемую Западом, как только эта техника пребывает на помощь киевскому режиму.