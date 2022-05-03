Боевик "Азова"* Паламар просит Зеленского вмешаться в ситуацию на "Азовстали"

Святослав Паламар, который называет себя замкомандиром националистического батальона "Азов"*, связался по телефону с украинским журналистом. В беседе с Андреем Цаплиенко радикал заявил, что украинские военные на "Азовстали" призывают верховного главнокомандующего вмешаться в ситуацию. Также Паламар заявил, что противник снова начал штурм завода.

Представители российского командования сообщают, что националисты использовали режим тишины и попытались выдвинуться на огневые позиции на комбинате. Предполагается, что именно эти позиции радикалов были обстреляны российскими войсками. В результате атаки "азовцы"* начали нервничать и звонить в Киев, передаёт "Военное обозрение".

*Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.