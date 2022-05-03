Армия России обнаружила пыточную камеру в Херсонской области

Армия России обнаружила в херсонском посёлке Зеленовка оборудованную украинскими националистами пыточную камеру и труп замученного человека в форме Вооруженных сил РФ.

Пыточная камера была устроена в подвале придорожного кафе "Старый дуб", которое находится на трассе М-14.

"На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", — сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

Рядом с телом найдена противотанковая мина.

Собеседник издания рассказал, что пол в помещениях кафе усеян шприцами с наркотиками и пластиковыми контейнерами, в которых хранились американские противотанковые комплексы Javelin.