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Автор Игорь Рябов

Армия России обнаружила пыточную камеру в Херсонской области

Силовые структуры

Армия России обнаружила в херсонском посёлке Зеленовка оборудованную украинскими националистами пыточную камеру и труп замученного человека в форме Вооруженных сил РФ.

Пыточная камера была устроена в подвале придорожного кафе "Старый дуб", которое находится на трассе М-14.

"На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", — сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

Рядом с телом найдена противотанковая мина.

Собеседник издания рассказал, что пол в помещениях кафе усеян шприцами с наркотиками и пластиковыми контейнерами, в которых хранились американские противотанковые комплексы Javelin.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
украина херсонская область
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