Главный раввин РФ сказал, что Лаврову стоит извиниться перед евреями

Главный раввин России Берл Лазар дал комментарий относительно высказывания министра иностранных дел страны Сергея Лаврова об евреях и Гитлере. Он полагает, что инцидент может быть исчерпан, если глава ведомства всё же принесёт извинения перед еврейским народом.

Берл Лазар подчеркнул, что не имеет права давать советы главе российской дипломатии, но понимает, что именно так было бы неплохо поступить. Он отметил, что Лавров может просто признать, что совершил ошибку.

Ранее глава министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид сказал, что ждёт извинений от своего коллеги из России Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что это скандальные слова.

Напомним, что глава МИДа России в интервью предположил, что Гитлер имел еврейские корни. Он также добавил, что мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.