Кадыров заявил о необходимости начать второй этап спецоперации

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что пора начинать второй этап спецоперации на Украине. Об этом он написал у себя Telegram-канале.

При этом Кадыров пояснил, что спецоперацию необходимо проводить не только на территории ДНР и ЛНР, но и по всей Украине. По мнению главы Чечни, это может помочь остановить творящийся хаос.

"Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям", — написал Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал, что на фоне быстрого наступления войск ЛНР и Чечни на территории Луганской Народной Республики украинских военных охватила паника, из-за чего они подвергли артиллерийскому обстрелу свои собственные позиции.