Читатели Мirror высмеяли прогноз Киева об окончании спецоперации ВС РФ

Минобороны Украины заявило, что военная спецоперация российской армии будет продолжаться еще четыре месяца и закончится в начале осени.

Читатели британского издания Мirror прокомментировали данные украинской разведки и заявили, что киевские "утечки информации" уже давно продемонстрировали свою бездоказательность.

"Утечки Украины до сих пор оказались не более чем пропагандой, они сами себя этим дискредитируют", — пишет комментатор.

Другой пользователь Сети отметил, что не стоит упоминать в одном предложении Украину и разведку.