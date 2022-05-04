Минобороны Украины заявило, что военная спецоперация российской армии будет продолжаться еще четыре месяца и закончится в начале осени.
Читатели британского издания Мirror прокомментировали данные украинской разведки и заявили, что киевские "утечки информации" уже давно продемонстрировали свою бездоказательность.
"Утечки Украины до сих пор оказались не более чем пропагандой, они сами себя этим дискредитируют", — пишет комментатор.
Другой пользователь Сети отметил, что не стоит упоминать в одном предложении Украину и разведку.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.