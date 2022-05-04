Леонков: с обстрелами приграничных территорий можно бороться, устраивая засады

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как, по его мнению, можно предотвратить обстрелы приграничных территорий России со стороны Украины, которые участились в последнее время.

Леонков напомнил, что есть два вида обстрелов: когда они ведутся при помощи военной авиации (вертолётов или беспилотников), и обстрелы так называемыми "блуждающими миномётами". По словам эксперта, именно второй вариант применяется для обстрелов приграничных территорий и погранпунктов.

Леонков рассказал в беседе с представителями портала "Военной дело", что путём применения средств ПВО "Тор" и "Панцирь" борьба с обстрелами в этих районах станет намного эффективнее, можно сказать, она вообще будет решена.

Эксперт считает, что с "блуждающими миномётчиками" нужно бороться, устраивая на них засады в рамках специальных операций.