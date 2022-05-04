Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как, по его мнению, можно предотвратить обстрелы приграничных территорий России со стороны Украины, которые участились в последнее время.
Леонков напомнил, что есть два вида обстрелов: когда они ведутся при помощи военной авиации (вертолётов или беспилотников), и обстрелы так называемыми "блуждающими миномётами". По словам эксперта, именно второй вариант применяется для обстрелов приграничных территорий и погранпунктов.
Леонков рассказал в беседе с представителями портала "Военной дело", что путём применения средств ПВО "Тор" и "Панцирь" борьба с обстрелами в этих районах станет намного эффективнее, можно сказать, она вообще будет решена.
Эксперт считает, что с "блуждающими миномётчиками" нужно бороться, устраивая на них засады в рамках специальных операций.
"Я считаю, что нужно обратно войти на территорию Черниговской и Сумской области. Можно войти силами специальных операций, чтобы отлавливать и делать засады на таких вот минометчиков. Ведь их основная тактика: подъехать близко к границе и из массива леса нанести 10-20 ударов из минометов, а потом скрыться, чтобы мы их не нашли", — пояснил Леонков.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.