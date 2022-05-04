Российская армия до недавнего времени не наносила удары по транспортно-логистической системе Украины, поскольку хотела дать возможность мирным жителям покинуть страну. Однако поставки западного оружия не оставили России другого выбора.
Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что изначально российские войска вывели из строя тяговые подстанции, лишив Киев возможности использовать электропоезда. Затем Россия начала уничтожать железнодорожные пути перед мостами в Запорожье и Днепропетровске. Евсеев убеждён, что ликвидация транспортной инфраструктуры будет продолжаться.
Некоторые западные аналитики считают, что без поставок западной военной техники ВСУ начнут отступление с территории Донбасса к середине мая. Однако, по мнению военного эксперта, это будет не просто отступление, а бегство.
"Это уже будет не отвод войск, а бегство остатков украинской группировки. Тем более, что отступать им по сути некуда, потому что выход из лесистой местности на открытое пространство позволит нашей авиации эффективно их уничтожать", — резюмировал Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.