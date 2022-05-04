Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая

Российская армия до недавнего времени не наносила удары по транспортно-логистической системе Украины, поскольку хотела дать возможность мирным жителям покинуть страну. Однако поставки западного оружия не оставили России другого выбора.

Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что изначально российские войска вывели из строя тяговые подстанции, лишив Киев возможности использовать электропоезда. Затем Россия начала уничтожать железнодорожные пути перед мостами в Запорожье и Днепропетровске. Евсеев убеждён, что ликвидация транспортной инфраструктуры будет продолжаться.

Некоторые западные аналитики считают, что без поставок западной военной техники ВСУ начнут отступление с территории Донбасса к середине мая. Однако, по мнению военного эксперта, это будет не просто отступление, а бегство.