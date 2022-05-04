Киев ожидает от западных партнёров таких ракет, которые будут поражать не только крейсер "Москва", но и город Москву.
Это сказал бывший украинский президент и военный преступник Пётр Порошенко на заседании Рады Украины.
По словам "шоколадного короля", оружия мало не бывает и им его надо еще больше. Экс-президент Незалежной мечтает о ракетах, которые будут достигать не только корабля "Москва", но и российскую столицу.
Он призвал и дальше работать с "друзьями по санкциям против рашистов" — будь то эмбарго на энергоносители или полная блокада торговли, а также признание РФ террористической страной и её полная изоляция.
"Санкции должны быть... не только для российской верхушки, но и к... народу из далеких провинций, который и является социальной базой путинского режима", — заявил политик.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.