Порошенко: Вслед за крейсером "Москва" украинские ракеты поразят Москву

Киев ожидает от западных партнёров таких ракет, которые будут поражать не только крейсер "Москва", но и город Москву.

Это сказал бывший украинский президент и военный преступник Пётр Порошенко на заседании Рады Украины.

По словам "шоколадного короля", оружия мало не бывает и им его надо еще больше. Экс-президент Незалежной мечтает о ракетах, которые будут достигать не только корабля "Москва", но и российскую столицу.

Он призвал и дальше работать с "друзьями по санкциям против рашистов" — будь то эмбарго на энергоносители или полная блокада торговли, а также признание РФ террористической страной и её полная изоляция.