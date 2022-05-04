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Автор Евгения Васильева

Политолог: КНДР не боится запускать ракеты из-за ослабления позиций Вашингтона

Силовые структуры

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков объяснил активизацию ракетных испытаний КНДР. Как напомнил специалист, власти страны отказались от добровольного запрета на данную демонстрацию военной мощи.

Политолог: КНДР не боится запускать ракеты из-за ослабления позиций Вашингтона

Также эксперт отметил, что Северная Корея проявляла сдержанность во время правления экс-лидера Штатов Дональда Трампа. В Пхеньяне признавали непредсказуемость этого политика, добавил Ланьков. По его мнению, сейчас власти КНДР понимают, что их не смогут "наказать".

Вместе с этим политолог подчеркнул, что не только Вашингтон, но и Пекин не способен принудить Северную Корею отказаться от ядерного оружия. Только так может существовать режим КНДР, заключил специалист в интервью ТАСС.

Ранее Южная Корея и Штаты заявили о намерении провести совместные учения девятого мая. Власти планируют отработать методы борьбы с подводными лодками в Японском море.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша кндр китай южная корея дональд трамп ядерное оружие военные учения
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