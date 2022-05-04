Командир "Азова"* вышел на видеосвязь: "Бои идут уже на территории Азовстали"

Командир националистического батальона "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" с катакомб завода "Азовсталь" в Мариуполе вышел на видеосвязь.

Неонацист на видео подтвердил, что бои идут уже на территории металлургического комбината "Азовсталь". Также он заявил, что войска РФ и силы ДНР ещё вчера прорвались на завод, идут тяжёлые кровопролитные бои, ситуация критическая.

Боевик говорит, что много крови, их штурмуют уже второй день.

Видимо, и ему уже пришлось взять в руки оружие, раз бандеровец надел каску (раньше он всегда обращался без неё).

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.