EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Байден во время фотографирования попросил инвалида-колясочника не прыгать
Ракетные удары наносятся по Черкассам, Днепропетровску и Николаеву
Актёр Смольянинов рассказал о парфюме Путина: "Спецпарфюмерные войска работали"
Командир "Азова"* вышел на видеосвязь: "Бои идут уже на территории Азовстали"
Украинские боевики расстреляли беженцев: есть убитые и раненые
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но санкции вызывают у нас другие эмоции
Автор Дмитрий Плотников

Командир "Азова"* вышел на видеосвязь: "Бои идут уже на территории Азовстали"

Силовые структуры

Командир националистического батальона "Азов"* Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" с катакомб завода "Азовсталь" в Мариуполе вышел на видеосвязь.

Неонацист на видео подтвердил, что бои идут уже на территории металлургического комбината "Азовсталь". Также он заявил, что войска РФ и силы ДНР ещё вчера прорвались на завод, идут тяжёлые кровопролитные бои, ситуация критическая.

Боевик говорит, что много крови, их штурмуют уже второй день.

Видимо, и ему уже пришлось взять в руки оружие, раз бандеровец надел каску (раньше он всегда обращался без неё).

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Закарпатье и Кировоградской области
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает замаскированную бронетехнику ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает замаскированную бронетехнику ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Специалистам по сборке BMW выделили по 10 соток земли и посадочный материал
Ракетные удары наносятся по Черкассам, Днепропетровску и Николаеву
Байден во время фотографирования попросил инвалида-колясочника не прыгать
Актёр Смольянинов рассказал о парфюме Путина: "Спецпарфюмерные войска работали"
Как приготовить вкусный шашлык: мастер-класс от эксперта
Командир "Азова"* вышел на видеосвязь: "Бои идут уже на территории Азовстали"
Украинские боевики расстреляли беженцев: есть убитые и раненые
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но санкции вызывают у нас другие эмоции
Как избавиться от целлюлита: эффективные способы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников