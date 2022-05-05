Украинская разведка вербовала поляков для "работы" с Приднестровьем

Украинская внешняя разведка вела агентурную работу на территории Польши и вербовала граждан страны, которые добывали информацию о течение молдавско-приднестровских политических отношений.

Согласно сообщению, украинская разведка занималась плотно этим вопросом ещё с 2012 года.

"Начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении", — сообщил источник в российских силовых структурах РИА Новости.

Благодаря агентуре, украинские силовики регулярно "держали руку на пульсе" по ситуации в Приднестровье и Молдавии.