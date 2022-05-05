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Автор Мария Карева

Военкор записал рассказы мариупольцев о пережитом в подземельях "Азовстали"

Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков побеседовал с жителями Мариуполя, которым удалось выйти на свободу из бомбоубежищ. "Азовсталь" по-прежнему удерживают националистические батальоны Украины.

Вышедшие с комбината люди отказались сниматься, однако откровенно рассказали про то, что им пришлось пережить. По их словам, изначально в бомбоубежищах было около 400 мирных жителей, среди них были семьи рабочих. Радикалы никак не помогали гражданским, все продукты приносили украинские пограничники.

Националисты раздавали конфеты только во время съёмок. Вместо сладостей детям давали хлеб. Также мирные жители нашли печку, на которой готовили еду.

С комбината мариупольцы ушли самостоятельно через дыры в стенах и заборе.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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