Военспец Сивков: передача Киеву разведданных США — прямое вступление в конфликт

США, передав Киеву разведданные о местонахождении российских офицеров, напрямую вступили в конфликт с Россией на Украине. Такое мнение выразил доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, теперь американские военные советники, которые находятся на украинской территории, могут стать легитимной целью для армии РФ.

"Строго говоря, предоставление таких данных является прямым участием США в боевых действиях на стороне Украины", — сказал Сивков в интервью РИА Новости.

Он добавил, что ВС РФ получили полное право наносить удары по советникам из США, участвующим "в агрессии против российской армии".

Ранее в газете New York Times появился материал о том, что американцы предоставили Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели офицеров из РФ. В статье подчёркивается: США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя в режиме реального времени.