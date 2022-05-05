СБУ заявляет, что 4 мая в Испании задержан блогер Анатолий Шарий.
Военный корреспондент Евгнений Поддубный уже дал комментарий по этому поводу.
"С Шарием, конечно, сильно. Политически мотивированное преследование в Европе по запросу неонацистского украинского режима. Борьба с инакомыслящими в новой стадии. Теперь не только на территории, которую контролирует режим, но и руками союзников", — сообщает военкор.
Он подытожил, что не знаком с Анатолием, но от всей души желает ему сил.
В СБУ заявили, что задержание блогера стало возможно после "многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей". Против него возбуждены уголовные дела среди которых и статья 111 (госизмена).
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