Кадыров сообщил об отправке новой группы чеченских добровольцев из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новой группе добровольцев, которая с Кавказа отправляется на Украину, чтобы принять участие в военной спецоперации России.

Добровольцы имеют поддержку на каждом этапе — им полностью оплачивается проезд до Чеченской Республики, в день отправки нашим солдатам отдаётся на руки или переводится на счёт 300 тысяч рублей.

Также ежедневно им на счет переводят 53 доллара. В видеоролике от Рамзана Кадырова показаны контакты тем ребятам, кто тоже хочет вступить в ряды добровольцев.

Очередную группу бойцов, отправляющихся в Донбасс, проводил председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, глава МВД по ЧР Руслан Алханов, замруководителя МВД по ЧР Аслан Ирасханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.