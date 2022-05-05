Знаменитую украинскую бабушку ВСУ запугали и заставили проклинать Армию России

Нацисты Украины в бессильной ярости уже начали воевать с мирными стариками.

Ту самую героическую бабушку Анну, которая вышла к боевикам с знаменем Победы и не приняла продукты бандеровцев, а ВСУшников назвала фашистами, нашли нацисты.

Увидев, каким символом стала бабушка в РФ, её и дедушку вывезли из родного села под Харьковом из которого они, к слову, добровольно не захотели уезжать.

Нацисты разбили их дом, но бабушку убедили (или запугав, заставили поверить), что село обстреливали русские. После чего насильно вывезли. Там стариков обработали и теперь пожилые люди говорят всё, что им прикажут вооружённые боевики.

Очень большой просчет, что российская сторона не смогла их эвакуировать. Обязательно надо выменивать стариков.

На ролике, когда украинские боевики заходят в комнату, дедушка крестится и говорит "изыди, бес, в преисподнюю ада…". Но что ему говорить, когда с ним рядом сидит натуральный чёрт с автоматом? Этому циничному видео верить не стоит.