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Автор Антон Уткин

Военный эксперт: пора сбивать американские спутники над Украиной

Силовые структуры

США не только поставляют на Украину оружие, но и снабжают Киев разведанными. Американские спутники над украинской территорией пора сбивать, считает Алексей Подберёзкин.

Военный эксперт: пора сбивать американские спутники над Украиной

В современных военных действиях большое значение играет информация, и сейчас продвижению Вооружённых сил РФ на Украине мешает Вашингтон, который снабжает Киев данными разведки. По словам военного эксперта Алексей Подберёзкина, это качественные разведданные.

Несмотря на то, что помощь Пентагона не является решающей на поле боя, подробные разведданные серьёзно помогают украинским военным. Поставку информации можно сравнить со снабжением вооружением, боеприпасами и деньгами.

Российская армия пользуется всеми возможностями современных систем радиоэлектронной борьбы, но они не всегда позволяют скрыться от разведывательных спутников.

"Может быть, можно было бы уменьшить их количество", — предложил эксперт.

Подберёзкин напомнил, что на вооружении России стоит эшелонированная территориальная система противоракетной обороны А-235 "Нудоль", которой по силам выполнить эту задачу.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша россия украина алексей подберёзкин
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