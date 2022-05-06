Безпалько: Россия будет проводить СВО до выхода на западные границы Украины

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что в ходе спецоперации необходимо ликвидировать угрозу фактического освоения Украиной странами НАТО. По мнению политического эксперта Богдана Безпалько, военная спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока российские войска не выйдут к западным границам Украины.

"Только тогда заявленные МИДом цели будут достигнуты. Только тогда НАТО перестанет поставлять на Украину оружие и осваивать ее военным путем", — сказал Безпалько в интервью "Украина.ру".

Эксперт отметил, что для обеспечения российской национальной безопасности необходимо уничтожить украинскую государственность и полностью подчинить её территорию.