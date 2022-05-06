Российские подразделения ПВО сбили два украинских военных самолёта

Два украинских военных самолёта сбиты в небе над ЛНР российскими подразделениями ПВО, заявили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении военного ведомства.

Также российским силам ПВО удалось перехватить четыре украинские баллистические ракеты "Точка-У" и уничтожить 13 беспилотников ВСУ, выявленных на территории ДНР, Харьковской и Херсонской областей.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили украинский 151 самолёт и 112 вертолётов, 742 беспилотника, 290 ЗРК, более 2850 танков и других боевых бронированных машин, 329 установок РСЗО, 1338 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2683 единицы спецавтотехники.