Дальние бомбардировщики ВКС России бомбят боевиков на "Азовстали"

Дальние стратегические бомбардировщики ВКС России бомбят националистов на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Российские войска и силы ДНР продолжают уничтожать нацистов полка "Азов"* и ВСУшников, заблокированных на заводе. Видео в Интернете хорошо демонстрирует удары бомбардировщиков.

А тем временем, из катакомб предприятия постоянно от националистов поступают видеоролики с просьбой деблокировать или эвакуировать их. Видео шлют и военные врачи (умоляют Эрдогана забрать их), и руководители нацбатальона (Калына, Волына и Прокопенко). Эти просят ВСУ поскорее прийти на помощь и начать операцию по деблокированию.

Но не слышит их Киев…

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.