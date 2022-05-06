Дальние стратегические бомбардировщики ВКС России бомбят националистов на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Российские войска и силы ДНР продолжают уничтожать нацистов полка "Азов"* и ВСУшников, заблокированных на заводе. Видео в Интернете хорошо демонстрирует удары бомбардировщиков.
А тем временем, из катакомб предприятия постоянно от националистов поступают видеоролики с просьбой деблокировать или эвакуировать их. Видео шлют и военные врачи (умоляют Эрдогана забрать их), и руководители нацбатальона (Калына, Волына и Прокопенко). Эти просят ВСУ поскорее прийти на помощь и начать операцию по деблокированию.
Но не слышит их Киев…
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.