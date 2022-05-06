Полковник Ходарёнок сообщил, что 93-я бригада ВСУ близка к окружению

Судя по информации, поступающей от военных корреспондентов из зоны проведения спецоперации, 93-я бригада ВСУ переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Она близка к полному окружению, а как минимум одно из её подразделений попало в котёл. Много бойцов попало в плен. Об этом рассказал военный журналист, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Он заметил, что на фоне этих сообщений, украинская пропаганда продолжает делать победные заявления и публикует в соцсетях радужные картинки. Под постами боты оставляют тысячи лайков, а затем всё разносится по СМИ и мессенджерам.

По мнению аналитика, эти вбросы ориентированы, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, не исключено, что многие им верят, особенно при отсутствии альтернативной информации.

Журналист обратился к украинцам, у которых есть связь с военнослужащими, и попросил их передать, что лучше сдаться, пока не поздно.

"Прямо сейчас 93-я бригада перемалывается российскими войсками. Её конец близок", — заключил полковник запаса.

Ранее в сети появилось обращение оставшихся в живых бойцов 3-й роты 1-го Винницкого батальона, которые пожаловались на своё командование.