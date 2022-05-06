В Львовской области при попытке продать ВСУ западную гумпомощь задержаны двое

В Львовской области задержали двоих местных жителей, которые старались продать часть западной гуманитарной помощи — военные каски и бронежилеты на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Об инциденте проинформировали в офисе Генпрокурора Украины.

"По данным следствия, жители Львовщины во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного как гуманитарная помощь", — сообщили в ведомстве.

В офисе Генпрокурора уточнили, что ушлые граждане были задержаны прямо в тот момент, когда они продавали крупную партию военной амуниции, состоящую из бронежилетов и касок.

Следователи выяснили, что злоумышленники, помимо незаконной торговли гумпомощью, переводили на свои личные счета добровольные благотворительные пожертвования.

Как удалось узнать изданию "Страна.ua", задержанными оказались бывший директор по инвестициям Львовской администрации Роман Матис, работавший в паре с главредом издания Mind. ua Евгением Шпитко.