Пресс-лужба НМ ЛНР: Армия ЛНР ведёт бои на подступах к Северодонецку

Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала видео, как Армия ЛНР ведёт бои на подступах к Северодонецку.

Сообщается, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) продолжают продвигаться на северодонецком направлении. Там активно работают снайперы и беспилотники противника.

На кадрах видно, что противник замечает группу НМ ЛНР и завязывается бой. Сообщается, что противник понёс потери и начал наносить беспорядочные удары по посёлку Пурдовка. В результате артиллерийских ударов в населённом пункте и близлежащих лесах начался пожар.