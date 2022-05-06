Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала видео, как Армия ЛНР ведёт бои на подступах к Северодонецку.
Сообщается, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) продолжают продвигаться на северодонецком направлении. Там активно работают снайперы и беспилотники противника.
На кадрах видно, что противник замечает группу НМ ЛНР и завязывается бой. Сообщается, что противник понёс потери и начал наносить беспорядочные удары по посёлку Пурдовка. В результате артиллерийских ударов в населённом пункте и близлежащих лесах начался пожар.
"Начинается пожар и продолжается освобождение территории вокруг города Северодонецк. Подразделения Народной милиции подходит всё ближе, однако противник не перестаёт наносить массированные обстрелы, в частности, по населенным пунктам. Сейчас обстрелу подвергается населённый пункт Пурдовка, и уже последствия обстрела видны невооружённым глазом. Горит лес, горят несколько жилых домов местных жителей. Противник, даже отступая, продолжает тактику террора и тотального уничтожения всего на этой земле", — заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
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