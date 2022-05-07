Военкор Сладков: "Азов"* помыть, вооружить и отправить в Киев"

Боевики нацбата "Азов"* могут оказаться полезными для России. Их стоит превратить в крысолова, который истребит "киевскую крысу", считает военкор Александр Сладков.

Националисты батальона "Азов"* надёжно заблокированы в катакомбах сталелитейного комбината в Мариуполе. Им оставили только две возможности: сложить оружие или быть уничтоженными. Российский военный корреспондент Александр Сладков предложил третий вариант.

"Если они сдадутся, то их надо помыть, накормить, вооружить и отправить в Киев", — считает корреспондент.

Там они смогут спросить у украинского президента Владимира Зеленского, почему им так никто и не помог, несмотря на многочисленные обещания Киева.

Уже понятно, что позор пленения "азовцы"* не готовы смывать собственной кровью, тогда пусть это будет кровь украинских властей, отметил Сладков.

Подобным образом ранее боролись с крысами, рассказал военкор. Животных бросали в бочку без еды и ждали, пока одна из них не сожрёт собратьев. После такого крысолова выпускали на волю, и он оставшуюся жизнь питался крысами.

"Конец киевской власти", — резюмировал военкор.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.