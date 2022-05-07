The Telegraph: европейцы ведут подготовку к ядерной войне из-за Украины

Британцы, немцы, швейцарцы и французы начали активно интересоваться строительством бункеров и приобретением уже готовых бомбоубежищ на случай ядерной войны. Жители Европы считают, что угроза полномасштабного вооружённого столкновения с применением ядерного оружия войны из-за украинского конфликта вполне реальна.

"Начиная с марта люди очень напуганы и нуждаются в немедленной помощи", - заявил представитель строительной фирмы из Швейцарии Клаус Хаглунд в интервью The Telegraph.

Его компания занимается не только строительством, но изготовлением и ремонтом бункеров. Хаглунд заявил, что после начала военной спецоперации на Украине спрос на услуги фирмы резко увеличился.