Минобороны: армия РФ уничтожила пять районов сосредоточения живой силы ВСУ

Российские военные поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские бойцы применили высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС РФ. Кроме того, в Минобороны отметили, что российская армия уничтожила склад боеприпасов, расположенный в районе населённого пункта Бахмут Донецкой народной республики.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники", — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бойцы Луганской народной республики и Вооружённые силы РФ взяли под свой контроль здание администрации города Попасная. Он также подчеркнул: союзные силы продолжают "выбивать" врага из этого укрепрайона.