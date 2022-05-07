Ходаковский: Боевики с белым флагом вышли на дорогу, ведущую с "Азовстали"

Сегодня, 7 мая, в субботу, продолжается вывод мирного населения с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Командир батальона "Восток” Александр Ходаковский комментирует ход событий.

"Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь "Азовстали" — навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентёров. Первый личный контакт за всё время блокады Мариуполя", — сообщает опытный командир.

Также он сообщает, что с самого утра "запущен" режим тишины. Военные начальники, которые отвечают за процесс эвакуации, бегают по позициям и требуют нас оттянуться назад, чтобы выполнить условия ОБСЕ, а противник пользуется нашей широтой души, спокойно минирует пробитые артиллерией дыры в бетонном ограждении и устанавливает там фугасы.

"Мы вынуждены молча это фиксировать беспилотниками — завтра пехота будет на этом взлетать на воздух", — удивляется Ходаковский.

Он говорит, что запрет на перемещения должны выполнять все, а если боевики его нарушают — с ними необходимо поступать соответствующе.